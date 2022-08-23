رئيس الوزراء الباكستاني يدعو قطر إلى الاستثمار في قطاعي الطاقة والطيران

حثّ رئيس الوزراء الباكستاني “شهباز شريف” قطر على الاستثمار في قطاعي الطاقة والطيران في باكستان، خلال اجتماع مع جهاز قطر للاستثمار في الدوحة، بحسب بيان من مكتب شريف.

وسافر شريف إلى قطر في وقت سابق الثلاثاء، آملًا في اجتذاب التجارة والاستثمار إلى بلاده التي تعاني ضائقة مالية، حسبما أفاد مكتبه ومساعدوه.

وقال شريف في وقت سابق إنه يعتزم تسليط الضوء على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتطوير الصناعة والبنية التحتية، والسياحة والضيافة.

باكستان التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة تعاني من اضطراب اقتصادي، في ظل أزمات في ميزان المدفوعات، إذ انخفضت احتياطياتها الأجنبية إلى 7.8 مليار دولار، وهو ما يكفي تقريبا شهرا واحدا من الواردات، ومع اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية وانخفاض تاريخي في قيمة عملتها الروبية مقابل الدولار وتضخم بلغ 24.9 بالمئة في تموز.

وقال البيان: “دعا رئيس الوزراء رجال الأعمال القطريين للاستثمار في قطاعات الطاقة والطيران والزراعة وتربية الماشية والنقل البحري والسياحة والضيافة.”

وتأتي الزيارة قبل اجتماع لصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل من المتوقع أن يوافق خلاله على شريحة إقراض بقيمة 1.2 مليار دولار، والتي تعثرت منذ بداية العام.

ولم يذكر مكتب شريف تفاصيل عن جدول أعمال الزيارة، لكنّ مصدرين مقربين منه قالا إن من المتوقع أن يعرض على قطر حصصًا في شركات مملوكة للدولة، مثل الخطوط الجوية الدولية الباكستانية التي تعاني خسائر، وفندق روزفلت في نيويورك.

وأضافا أنّ من المتوقع أيضا أن يعرض فرصة لإدارة مطارات باكستان، كما يأمل في تأمين صفقات في مجال الطاقة.

الى ذلك، تأمل باكستان، وهي مستورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال من قطر، في الحصول على خطة سداد مؤجل للغاز الذي تم شراؤه بموجب صفقات طويلة الأجل.

وأبرمت باكستان بالفعل صفقتين طويلتي الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع قطر لتوفير ما يصل إلى تسع شحنات شهريا.

وقال مساعد لشريف لرويترز: “سنسعى بالتأكيد لأي تسهيل لمدفوعات مؤجلة في صفقتي الغاز الطبيعي المسال”، مضيفًا أن باكستان تسعى أيضا للحصول على دعم لاحتياطياتها الأجنبية يصل إلى ملياري دولار.

ووافق مجلس الوزراء الباكستاني الاثنين على مسودة اتفاق يسمح للحكومة بإرسال قوات للمشاركة في تأمين فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا العام.