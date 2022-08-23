رئيس الوزراء الباكستاني يزور قطر

سافر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى قطر، الثلاثاء، آملا في جلب التجارة والاستثمار إلى بلاده التي تعاني ضائقة مالية، حسبما أفاد مكتبه ومساعدوه.

وقال شريف في بيان قبل السفر “سأسلط الضوء على فرص الاستثمار المثيرة للاهتمام في مختلف القطاعات في باكستان مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتطوير الصناعة والبنية التحتية، والسياحة والضيافة”.

تعاني باكستان التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة من اضطراب اقتصادي في ظل أزمات في ميزان المدفوعات إذ انخفضت احتياطياتها الأجنبية إلى 7.8 مليار دولار، وهو ما يكفي تقريبا شهرا واحدا من الواردات، ومع اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية وانخفاض تاريخي في قيمة عملتها الروبية مقابل الدولار وتضخم سجل 24.9 بالمئة في يوليو تموز .

وتأتي الزيارة قبل اجتماع لصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل من المتوقع أن يوافق خلاله على شريحة إقراض بقيمة 1.2 مليار دولار، والتي تعثرت منذ بداية العام.

ولم يذكر مكتب شريف تفاصيل عن جدول أعمال الزيارة، لكن مصدرين مقربين منه قالا إن من المتوقع أن يعرض على قطر حصصا في شركات مملوكة للدولة، مثل الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، التي تتكبد خسائر، وفندق روزفلت في نيويورك.

وأضافا أن من المتوقع أيضا أن يعرض فرصة لإدارة مطارات باكستان، كما يأمل في تأمين صفقات في قطاع الطاقة.

وتأمل باكستان، وهي مستورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال من قطر، في الحصول على خطة سداد مؤجل للغاز الذي تم شراؤه بموجب صفقات طويلة الأجل.

وأبرمت صفقتين طويلتي الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع قطر لتوفير ما يصل إلى تسع شحنات في الشهر.

وقال مساعد لشريف لرويترز “سنسعى بالتأكيد لأي تسهيل لمدفوعات مؤجلة في صفقتي الغاز الطبيعي المسال”، مضيفا أن باكستان تسعى أيضا للحصول على دعم لاحتياطياتها الأجنبية يصل إلى ملياري دولار.

ووافق مجلس الوزراء الباكستاني أمس الاثنين على مسودة اتفاق يسمح للحكومة بتوفير قوات للمشاركة في تأمين فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا العام.