رئيس الوزراء البريطاني الجديد يؤكد دعم بلاده "الثابت والمتواصل" لأوكرانيا

قال متحدث باسم داوننج ستريت إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الثلاثاء 25-10-2022) بأن دعم بريطانيا لأوكرانيا سيكون ثابتا “وقويا كما كان دائما في ظل رئاسته للوزراء”.

وأضاف المتحدث “قال رئيس الوزراء… يمكن للرئيس زيلينسكي الاعتماد على حكومته في إنها ستظل متضامنة مع (أوكرانيا) بشكل مستمر”.

وتولى سوناك منصبه في وقت سابق اليوم.

وقال المتحدث “اتفق الزعيمان على ضرورة مواصلة الضغط على نظام بوتين الوحشي من خلال استمرار العقوبات الاقتصادية”.

وقال زيلينسكي إنه يعتقد أن “الريادة البريطانية في الدفاع عن الديمقراطية والحرية” ستزداد قوة.

وأضاف في كلمته المسائية المصورة أن “أوكرانيا وبريطانيا وصلتا إلى آفاق عليا جديدة للعلاقات في الآونة الأخيرة، لكن مع ذلك لا يزال لدينا إمكانية لتعزيز تعاوننا”، مشيرا إلى أنه دعا سوناك لزيارة أوكرانيا.