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رئيس الوزراء البريطاني يزور إسرائيل الخميس ودولاً أخرى في المنطقة

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 19 - أكتوبر - 2023 1:13 صباحًا
ريشي سوناك

ريشي سوناك

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أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه سيصل إلى إسرائيل يوم الخميس وسيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحق هرتسوح، قبل أن يتوجه إلى عواصم أخرى بالمنطقة.

وذكر مكتب سوناك أنه سيقدم تعازيه في الأرواح التي سقطت في إسرائيل وغزة منذ الهجوم الذي شنه مقاتلو من حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، كما سيحذر من خطر تفاقم الصراع في المنطقة بصورة أكبر.

وقال سوناك في بيان قبل الزيارة “كل وفاةٍ مدنية مأساة. والكثير من الأرواح فُقدت في أعقاب العمل الإرهابي المروع الذي قامت به حماس”.

وتابع أن الانفجار الذي وقع بمستشفى في غزة يوم الثلاثاء وأدى إلى مقتل مئات الفلسطينيين يجب أن يكون “لحظة فاصلة بالنسبة لزعماء المنطقة وحول العالم للعمل معا لتجنب المزيد من التصعيد الخطير للصراع”، متعهدا بأن تكون بريطانيا “في طليعة هذا الجهد”.

كما سيطالب سوناك بفتح طريق لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في أقرب وقت ممكن، وتمكين المواطنين البريطانيين في القطاع من المغادرة.

    المصدر :
  • رويترز

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