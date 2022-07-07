رئيس الوزراء البريطاني يستقيل من قيادة حزب المحافظين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس استقالته من منصبه مستجيبا لدعوات من أفراد الحكومة وأعضاء مجلس العموم من حزب المحافظين.

وقال جونسون أمام مقر الحكومة “يتعين أن تبدأ عملية اختيار زعيم جديد الآن”.

وأضاف “اليوم قمت بتعيين حكومة قائمة بالأعمال وسأواصل عملي لحين انتخاب زعيم جديد”.

52 استقالة

هذا ووصل عدد المسؤولين من بينهم وزراء ومستشارين، الذين استقالوا من الحكومة إلى أكثر من 52 شخصًا، ومن بينهم وزيرة التعليم ميشيل دونيلان، وذلك بعد أقل من 36 ساعة على تعيينها في منصبها.

وبدأت سلسلة الاستقالات من حكومة جونسون، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما اعترف رئيس الوزراء بأنه كان على علم بمزاعم عن سلوك غير لائق مقدم ضد نائب الرئيس السابق “كريس بينشر” في عام 2019، لكنه رغم ذلك عينه في منصب نائب منسق الجناح البرلماني المحافظ في شباط.

وفي وقت سابق، دعا وزير الخزانة البريطاني، ناظم الزهاوي، الذي عُيّن قبل يومين، جونسون إلى تقديم استقالته، وذلك اعتراضا على تصرفات الأخير وفضائحه.

وكتب ناظم الزهاوي وهو من أصول عراقية على صفحته في “تويتر” موجها كلامه لجونسون: “يجب أن تفعل الشيء الصحيح وتغادر الآن”.

وقال الزهاوي، في بيان: “عندما طُلب مني أن أصبح وزيرا للخزانة، فعلت ذلك من منطلق الولاء ليس لرجل، ولكن الولاء لهذا البلد”، مضيفا “بالأمس، أوضحت لرئيس الوزراء، جنبا إلى جنب مع زملائي، أنه لم يكن هناك سوى اتجاه واحد يسير فيه هذا الأمر، وأنه يجب أن يغادر بكرامة” .

وتابع: “أشعر بالحزن لأنه لم يستمع وأنه يقوض الآن الإنجازات المذهلة لهذه الحكومة .. لكن بلدنا يستحق حكومة ليست مستقرة فحسب، بل وتعمل بنزاهة”.