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رئيس الوزراء البريطاني يعتزم زيادة التمويل العسكري لأوكرانيا

منذ ساعتين
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (رويترز)

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أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بيان أن سوناك سيزيد التمويل العسكري لأوكرانيا في السنة المالية المقبلة إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.19 مليار دولار) وسيزور كييف اليوم الجمعة.

وقال مكتب سوناك إن التمويل، بزيادة قدرها 200 مليون جنيه إسترليني عن العامين الماضيين، سيساعد في شراء آلاف الطائرات المسيرة لأوكرانيا، بما في ذلك طائرات المراقبة والضربات بعيدة المدى والطائرات المسيرة البحرية.

وقال سوناك في بيان “أبعث هنا اليوم برسالة واحدة: المملكة المتحدة أيضا لن تتردد… سنقف إلى جانب أوكرانيا في أحلك ساعاتها وفي الأوقات الأفضل المقبلة”.

    المصدر :
  • رويترز

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