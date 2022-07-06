الخميس 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 7 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس الوزراء البريطاني يقيل وزير الإسكان

منذ 5 دقائق
بوريس جونسون

بوريس جونسون

A A A
طباعة المقال

أفاد كريس ماسون المحرر السياسي في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الأربعاء بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقال الوزير البارز مايكل جوف وزير الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات.

ونفت وسائل إعلام بريطانية، الأربعاء، استقالة وزير الدولة البريطاني لشؤون أيرلندا الشمالية براندون لويس من منصبه.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” قد نشرت تدوينة عاجلة بشأن استقالة لويس لكنها حذفتها لأنها “عير دقيقة”، بحسب “بي بي سي”.

وتأتي الأنباء المتواترة وسط موجة استقالات ضربت الحكومة البريطانية كان آخرها استقالة وزير الصادرات البريطاني من منصبه، الأربعاء، وسط دعوات متزايدة تطالب رئيس الوزراء بوريس جونسون بالاستقالة.

يأتي ذلك على وقع سلسلة فضائح بينها “الحفلات”، ليزداد الضغط عليه بينما يخضع إلى استجواب في مجلس النواب.

والثلاثاء استقال ريشي سوناك من منصب وزير المال وساجد جاويد من منصب وزير الصحة بفارق 10 دقائق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فياتشيسلاف فولودين
تصعيد خطير.. رئيس الدوما يلوح باستعادة روسيا لولاية ألاسكا الأمريكية
براندون لويس
بريطانيا.. وسائل إعلام تنفي استقالة وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية
علم بريطانيا
بريطانيا: التقارير عن احتجاز دبلوماسي بريطاني في إيران غير صحيحة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يسجل ارتفاعاً جديداً... فكم بلغ؟
جبران باسيل الى جانب ميشال عون
عون لباسيل... "بدك تعمل رئيس؟"
النازحون السوريون
خطة لبنانية لإعادة النازحين السوريين... ماذا في تفاصيلها؟