رئيس الوزراء البريطاني يقيل وزير الإسكان

أفاد كريس ماسون المحرر السياسي في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الأربعاء بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقال الوزير البارز مايكل جوف وزير الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات.

ونفت وسائل إعلام بريطانية، الأربعاء، استقالة وزير الدولة البريطاني لشؤون أيرلندا الشمالية براندون لويس من منصبه.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” قد نشرت تدوينة عاجلة بشأن استقالة لويس لكنها حذفتها لأنها “عير دقيقة”، بحسب “بي بي سي”.

وتأتي الأنباء المتواترة وسط موجة استقالات ضربت الحكومة البريطانية كان آخرها استقالة وزير الصادرات البريطاني من منصبه، الأربعاء، وسط دعوات متزايدة تطالب رئيس الوزراء بوريس جونسون بالاستقالة.

يأتي ذلك على وقع سلسلة فضائح بينها “الحفلات”، ليزداد الضغط عليه بينما يخضع إلى استجواب في مجلس النواب.

والثلاثاء استقال ريشي سوناك من منصب وزير المال وساجد جاويد من منصب وزير الصحة بفارق 10 دقائق.