رئيس الوزراء البلجيكي: بروكسل تدعم فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو اليوم الأربعاء أن بروكسل تؤيد فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، وذلك ردا على هجوم طهران على إسرائيل.

وأضاف دي كرو للصحفيين قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل “موقفي هو أن الحرس الثوري الإيراني يجب وضعه على قائمة العقوبات وسيكون من المهم رؤية موقف الدول الأخرى”.

وشنت إيران مساء السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.