رئيس الوزراء البولندي: تلقيت تهديدات بعد محاولة اغتيال نظيري السلوفاكي

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الخميس 16 أيار/مايو 2024، إنه تلقى تهديدات بعد محاولة اغتيال نظيره السلوفاكي، فيما ذكرت إحدى وسائل الإعلام أنه سيتم تعزيز إجراءات الحماية الأمنية حوله.

وتعرض رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو لإطلاق نار خمس مرات من مسافة قريبة أمس الأربعاء، مما أثار إدانات دولية ومناشدات لتهدئة التوتر السياسي.

ونشر توسك على منصة إكس للتواصل الاجتماعي لقطة من شاشة لتعليق آخر يقول “اليوم، ضرب لنا السلوفاكيون مثالا عما يجب فعله مع دونالد توسك” إذا قرر عدم الاستثمار في مطار كبير بوسط بولندا. وعلق عليها قائلا “رأيت الكثير من هذه (التهديدات) أمس”.

وشهد المناخ السياسي في بولندا توترا في السنوات القليلة الماضية، منها اغتيال رئيس بلدية مدينة جدانسك الليبرالي في عام 2019، والذي كان معارضا لسياسات حزب القانون والعدالة الحاكم آنذاك المتعلقة بمكافحة الهجرة.

ونقل الموقع البولندي دابليو.بي بي.إل عن مصدر في جهاز حماية الدولة، الهيئة المعنية بحماية كبار الشخصيات في بولندا، القول إنه سيتم تعزيز إجراءات حماية توسك بعد محاولة اغتيال فيكو.

وأحجم متحدث باسم الهيئة عن التعليق قائلا إن أنشطتها سرية.

ونقل موقع دابليو.بي بي.إل عن وزير الداخلية البولندي توماش شيمونياك قوله “بالطبع، نحلل الوضع ونستخلص النتائج لكننا لا نتحدث عنها علنا”.