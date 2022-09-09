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رئيس الوزراء البولندي سيزور كييف

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2022 9:49 صباحًا
رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي

رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي

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قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر لقناة بولسات نيوز الخاصة إن رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي سيزور كييف الجمعة.

وأضاف مولر “ستكون هناك سلسلة من الاجتماعات، أشياء مهمة سنناقشها فيما يتعلق بالوضع الجيوسياسي، وكذلك سوق الطاقة والطاقة والأمن العسكري”.

وفي وقت سابق زار وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، العاصمة الأوكرانية، كييف، فيما كشف عن تقديم الولايات المتحدة أسلحة وذخائر ومعدات إضافية من مخزونات وزارة الدفاع الأميركية لأوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار.

وقال إن: “الإدارة أبلغت الكونغرس أيضا نيتها توفير 2.2 مليار دولار أخرى في استثمارات طويلة الأجل في إطار التمويل العسكري الأجنبي لتعزيز أمن أوكرانيا و 18 دولة من جيرانها بما في ذلك العديد من حلفاء الولايات المتحدة في الناتو بالإضافة إلى شركاء الأمن الإقليميين الآخرين الذين يحتمل أن يكونوا عرضة لخطر العدوان الروسي في المستقبل”، حسبما جاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركية.

    المصدر :
  • رويترز

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