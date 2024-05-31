رئيس الوزراء السلوفاكي يخرج من المستشفى بعد محاولة اغتيال

خرج رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو من مستشفى في مدينة بانسكا بيستريتسا بوسط البلاد وبدأ في تلقي الرعاية المنزلية مع تعافيه من محاولة اغتيال، حسبما قال المستشفى اليوم الجمعة.

وأصيب فيتسو بأربع رصاصات أطلقها مهاجم عليه من مسافة قريبة وهو يحيي أنصاره خلال اجتماع للحكومة في بلدة هاندلوفا بوسط البلاد في 15 مايو أيار.

ونُقل فيتسو (59 عاما) للمستشفى في حالة خطيرة وخضع لعملية جراحية استغرقت نحو خمس ساعات، ولعملية أخرى بعد ذلك بيومين.

وقبضت الشرطة على المهاجم، واسمه يوراي سي (71 عاما)، في موقع الحادث. ووجهت السلطات إليه تهمة الشروع في القتل.

ويسلط الهجوم الضوء على حالة الانقسام السياسي الشديد في سلوفاكيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 5.4 مليون نسمة، وتلك هي أول محاولة اغتيال كبرى يتعرض لها زعيم سياسي أوروبي منذ أكثر من 20 عاما.