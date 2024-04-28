رئيس الوزراء الصيني: تسلا نموذج ناجح للتعاون التجاري الصيني الأمريكي

ذكر التلفزيون الرسمي الصيني (الأحد 28-4-2024) أن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ قال خلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك إن تطور شركة صناعة السيارات في الصين يمكن وصفه بأنه “نموذج ناجح للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الأمريكي”.

وقال ماسك، وفقا للتلفزيون المركزي الصيني، إن مصنع تسلا في شنغهاي هو الأفضل أداء للشركة “بفضل العمل الجاد وحكمة الفريق الصيني”.

ووصل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إلى بكين اليوم الأحد في زيارة مفاجئة وقال مصدر مطلع إن من المتوقع أن يلتقي ماسك خلال الزيارة بمسؤولين كبار لمناقشة إطلاق برمجيات القيادة الذاتية في الصين والحصول على إذن لنقل بيانات للخارج.

وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن ماسك التقى برئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الذي قال له إن تطور شركة صناعة السيارات في الصين يمكن وصفه بأنه “نموذج ناجح للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الأمريكي”.

وأطلقت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية نظام (إف.إس.دي)، وهو الإصدار الأكثر تطورا من برمجيات القيادة الذاتية الخاصة بها، قبل أربع سنوات لكنها لم تطرحه بعد في الصين على الرغم من دعوات العملاء لها للقيام بذلك.

وقال ماسك هذا الشهر إن تسلا قد تتيح نظام (إف.إس.دي) للقيادة الذاتية للعملاء في الصين “قريبا جدا” وذلك ردا على استفسار عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي.