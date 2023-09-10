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رئيس الوزراء الصيني: على الصين وأوروبا الاتحاد والتعاون

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2023 10:52 صباحًا
رئيس وزراء الصين لي تشيانغ

رئيس وزراء الصين لي تشيانغ

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قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لرئيسة المفوضية الأوروبية على هامش القمة السنوية لمجموعة العشرين في نيودلهي إنه على الصين وأوروبا “الاتحاد والتعاون” في مواجهة الضبابية التي تكتنف الأوضاع العالمية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن لي قال لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس السبت 9\9\2023 إن “منع المخاطر لا يحول دون التعاون”.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأحد 10\9\2023 أن لي حث الاتحاد الأوروبي على توفير بيئة غير تمييزية للشركات الصينية، مضيفا أن الصين ترغب في تعزيز الحوار والتعاون في مجالات مثل الطاقة النظيفة والتمويل الأخضر.

ونقل البيان عن لي القول “على الصين والاتحاد الأوروبي مواصلة الاتحاد والتعاون واستخدام استقرار العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي للتحوط في مواجهة ضبابية الوضع العالمي”.

وحضر لي القمة ممثلا للرئيس الصيني شي جين بينغ.

    المصدر :
  • رويترز

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