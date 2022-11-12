رئيس الوزراء العراقي: حريصون على ألا تتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للصحفيين (السبت 12-11-2022) إن بلاده حريصة على الحفاظ على استقرار أسعار النفط عند مستوى لا يتجاوز 100 دولار للبرميل.

وأضاف أن العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، سيجري نقاشات مع أعضاء المنظمة الآخرين لإعادة النظر في حصته الإنتاجية وزيادتها.

وقال إن بلده “حريص على الالتزام بسياسات أوبك وقراراتها لكن في نفس الوقت يرى.. أن العراق يجب أن يتم إعادة النظر في الحصة المقررة له”.

وأضاف أن هناك عدة أسباب لذلك من بينها الحاجة “إلى الأموال لإعادة إعمار العراق”.

وقال إن بلده “حريص على استقرار أسعار الطاقة. لا نريد للأسعار أن ترتفع فوق 100 دولار ولا في نفس الوقت أن تنخفض بالشكل الذي يؤثر على مستوى العرض والطلب”.

تولت حكومة السوداني مهامها في أواخر أكتوبر تشرين الأول منهية جمودا استمر أكثر من عام منذ الانتخابات البرلمانية. وقد دعمه تحالف من الفصائل المتحالفة مع إيران لتولي منصب رئيس الوزراء.

كما قال السوداني إن العراق عازم على مواصلة التوسط بين الخصمين الإقليميين السعودية وإيران اللتين تخوضان صراعات بالوكالة في أنحاء الشرق الأوسط وبدأتا محادثات العام الماضي استضافتها بغداد في محاولة لاحتواء التوتر.

وأضاف السوداني أن الأطراف المعنية طلبت من بغداد رسميا مواصلة الاضطلاع بهذا الدور.

ونمت الخلافات في الآونة الأخيرة بين السعودية وإيران، التي تشهد احتجاجات منذ أكثر من شهرين أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق.

واتهمت طهران خصوما أجانب بإثارة الاضطرابات.

وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن وزير الاستخبارات الإيراني أبلغ السعودية يوم الأربعاء بأنه لا يوجد ما يضمن استمرار طهران في “استراتيجية الصبر”.

كما حذر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي الرياض الشهر الماضي، مطالبا إياها بكبح جماح وسائل الإعلام التابعة لها.