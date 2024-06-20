الخميس 14 ذو الحجة 1445 ﻫ - 20 يونيو 2024 |
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رئيس الوزراء الفرنسي يعلن إجراءات لدعم الأسر وسط تصاعد التحديات الانتخابية

منذ 8 دقائق
غابرييل أتال رئيس الوزراء الفرنسي

غابرييل أتال رئيس الوزراء الفرنسي

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قال غابرييل أتال رئيس الوزراء الفرنسي إن ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي إلى تيار الوسط سيخفض فواتير الكهرباء وضريبة التركات ويربط رواتب التقاعد بالتضخم إذا حقق الفوز في الانتخابات المبكرة، وذلك في محاولة لمواجهة صعود اليمين المتطرف وتشكل تكتل يساري جديد.

وينظر إلى ائتلاف “معا” الحاكم باعتباره الطرف الأقل حظا في الانتخابات البرلمانية التي دعا إليها ماكرون بعدما مُني بهزيمة ثقيلة أمام حزب التجمع الوطني المنتمي إلى اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي هذا الشهر.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة على جولتين في 30 يونيو حزيران والسابع من يوليو تموز.

وتتركز دعاية تحالف ماكرون على الظهور كحصن للقيم الديمقراطية والإدارة الاقتصادية الحكيمة التي تحمي الأمة من غلاة المتطرفين على أقصى طرفي الطيف السياسي.

وقال أتال إن السياسات التي يدعو إليها كل من حزب التجمع الوطني والائتلاف الجديد من الأحزاب اليسارية المعروف باسم الجبهة الشعبية ستؤدي إلى بطالة جماعية.

وأضاف في مؤتمر صحفي “دعونا لا نقفز من ارتفاع شاهق نحو المجهول دون مظلة”.

    المصدر :
  • رويترز

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