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رئيس الوزراء الفلسطيني يُحذّر من تداعيات جريمة اغتيال العاروري

منذ 47 دقيقة
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية

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أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية “عملية الاغتيال” التي وقعت في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية مساء الثلاثاء، والتي أدت إلى استشهاد عدد من قيادات حركة “حماس”، بينهم نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري.

ووصف أشتية العملية “بالجريمة التي تحمل هوية مرتكبيها”، محذرًا من “المخاطر والتداعيات التي قد تترتب عن تلك الجريمة”.

هذا وقد نعى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الشيخ صالح العاروري (أبو محمَّد) نائب رئيس الحركة وقائدها في الضفة الغربية، والقادة، القسامي سمير فندي – أبو عامر، والقسامي عزام الأقرع – أبو عمار، والشهيد محمود زكي شاهين، والشهيد محمد بشاشة، والشهيد محمد الريس، والشهيد أحمد حمود.

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