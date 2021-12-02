رئيس الوزراء الكويتي: الوضع الصحي مستقر ومنع دخول غير المطعمين إجراء أثبت نجاعته

أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي استقرار الوضع الصحي في بلاده، مشيرا إلى عدم تسجيل أي إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون”.

وجاء ذلك في تصريح للصحفيين أدلى به على هامش الزيارة التي قام بها إلى ميدان الأديرع التابع للقوة البرية في الجيش الكويتي.

وذكر أن حالة الوضع الصحي في الكويت مستقرة، مشددا على أنهم يتابعون باهتمام شديد المتحور الجديد “أوميكرون” الذي شغل العالم في الأيام القليلة الماضية ووصل إلى بعض الدول الخليجية.

وأكد أن الكويت “لم تسجل أي إصابة بهذا المتحور الجديد”، مبينا أن “التقصي والتتبع من وزارة الصحة قائمان، كما أن اللجنة العليا لطوارئ كورونا في مجلس الوزراء تتابع باهتمام كل التقارير من وزارة الصحة ومجلس الوزراء في حالة استعداد دائم للتعامل مع هذا الوضع”.

وأوضح أن “الاحترازات التي اتخذتها الكويت بمنع دخول أي شخص لم يتلق التطعيم وفرض مسحة أثبتت نجاعتها”، مشددا سموه على “ضرورة الالتزام والتقيد بالاشتراطات الصحية في المرحلة المقبلة”.