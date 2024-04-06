رئيس الوزراء الكويتي يرفع استقالة حكومته إلى أمير البلاد

قدم رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح، اليوم السبت 6 نيسان/أبريل 2024، استقالة الحكومة إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وقالت “كونا”، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تويتر سابقا، إنه “تطبيقا لحكم المادة 57 من الدستور، فقد رُفعت إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، استقالة الحكومة من الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء”.

وأضافت الوكالة أن “رئيس مجلس الوزراء أعرب عن خالص التقدير والاعتزاز لأمير البلاد على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة، مشيدا بالجهود المخلصة التي بذلها الوزراء طيلة فترة توليهم مهام مسؤولياتهم”.

وفي وقت سابق، السبت كان مجلس الوزراء الكويتي وافق خلال اجتماعه الاستثنائي على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء 17 أبريل/ نيسان الجاري، ثم رفعه إلى أمير الكويت”، طبقا لما أوردت وكالة “كونا”.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة الكويتي، (أمة 2024) في فصله التشريعي الثامن عشر عن الدوائر الانتخابية الخمس، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، الخميس.