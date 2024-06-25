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رئيس الوزراء الماليزي: إدارة شركة تشغيل المطارات ستبقى في أيدي الماليزيين

منذ 7 دقائق
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم

رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم (رويترز)

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قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الثلاثاء إن إدارة وملكية شركة تشغيل المطارات الماليزية ستظل في أيدي الماليزيين، وذلك بعد خطة لخصخصتها واحتجاجات على عرض يضم مستثمرين أجانب.

وأعلن تحالف بقيادة صندوق الثروة السيادية الماليزي (خزانة) وصندوق التقاعد الحكومي (صندوق ادخار الموظفين) في 15 مايو أيار عن عرض للاستحواذ على شركة مطارات ماليزيا القابضة في صفقة من شأنها أن تقدر قيمة شركة تشغيل المطارات بنحو 3.9 مليار دولار.

ويضم التحالف أيضا جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز (جي.آي.بي)، والتي ستستحوذ عليها شركة إدارة الاستثمارات الأمريكية بلاك روك.

وواجهت خطة الخصخصة انتقادات واحتجاجات من بعض مشرعي الحزب الحاكم والمعارضة في ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة، وهي مؤيد قوي للشعب الفلسطيني، بسبب استثمارات بلاك روك الكبيرة في إسرائيل التي تشن حربا على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وأبلغ أنور البرلمان اليوم الثلاثاء بأن ملكية شركة مطارات ماليزيا القابضة ستظل في أيدي الماليزيين من خلال الحصة البالغة 70 بالمئة التي تمتلكها خزانة وصندوق ادخار الموظفين عند إتمام الصفقة.

وقال أنور ردا على المخاوف من بيع أسهم شركة تشغيل المطارات لمستثمرين أجانب “رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مطارات ماليزيا القابضة سيكونان ماليزيين”.

وأضاف رئيس الوزراء أن عملية الخصخصة ستستمر وأن (جي.آي.بي) أعلنت بالفعل أن بلاك روك لن تشارك في صفقة الخصخصة.

    المصدر :
  • رويترز

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