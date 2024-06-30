رئيس الوزراء المجري يدشن تحالفاً جديداً لمحاربة سياسات بروكسل في البرلمان الأوروبي

في أحداث جديدة تعكس تحولات سياسية في الاتحاد الأوروبي، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأحد، إطلاق تحالف جديد بهدف إنشاء كتلة سياسية جديدة في البرلمان الأوروبي، قال إنها ستكون “أكبر تشكيل يميني”.

ويأتي إعلان أوربان بينما تستعد بلاده للرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، يوم غد الاثنين، وعلى امتداد 6 أشهر.

واستغل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان رحلته إلى فيينا، اليوم الأحد، لإطلاق “التحالف الوطني” الذي قد يؤدي إلى إنشاء كتلة سياسية جديدة في البرلمان الأوروبي.

ووقّع أوربان بيانًا بين حزبه “فيدس”، وحزب الحرية النمساوي الشعبوي اليميني المتطرف، وحزب ANO الذي يتزعمه رئيس الوزراء التشيكي الشعبوي السابق أندريه بابيش، ومن المتوقع توسيع التشكيل بانضمام قوى يمينية أخرى.

وأعلن الزعيم الشعبوي المجري أن هذه “القوة السياسية الجديدة ستكون قريبا أكبر تشكيل يميني في البرلمان الأوروبي”، مضيفا أنّ الموقّعين على البيان “سيحاربون مؤسسة بروكسل المتهمة بعدم فهم رغبات الناخبين”، وفق تعبيره.

وقال رئيس الوزراء المجري إن “هذا التحالف يهدف إلى مكافحة الحرب والهجرة والتضخم والاتفاق الأخضر الأوروبي”، وفق تعبيره.

وأمس، اتهم أوربان قادة الاتحاد الأوروبي بأنهم “يحاولون جر دول الاتحاد إلى الصراع في أوكرانيا لهزيمة روسيا، على الرغم من أن أوروبا تفتقر للإمكانيات”، وفق تعبيره.

وقال أوربان: “إن الأوروبيين الآن يواجهون الحرب والهجرة والركود، بدلا من السلام والنظام والتنمية، تفاقم الوضع بسبب حقيقة أن بيروقراطية بروكسل اتخذت في السنوات الأخيرة عددا من القرارات السياسية الخاطئة.”

وأضاف أنّ “أوروبا تنجرف بشكل متزايد إلى حرب لا تكسب فيها القارة أي شيء، لكنها يمكن أن تخسر كل شيء بسهولة”، وفقا لصحيفة “ماغيار نيمزيت” المجرية.

وأكد أوربان أن “حقيقة الأزمة وتدهور الوضع العسكري قبل فترة طويلة من انتخابات البرلمان الأوروبي، أظهرت بوضوح أن أوروبا بحاجة إلى التغيير”، وفق تعبيره.