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رئيس الوزراء المصري: عودة تحويلات المصريين بالخارج لمعدلاتها تدريجيا

منذ 59 دقيقة
الجنيه مقابل الدولار

الجنيه مقابل الدولار

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أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، 13 آذار/مارس الجاري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بدأت تعود تدريجيا إلى معدلاتها الطبيعية، خاصة في ظل انحسار السوق السوداء لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء أن مدبولي أوضح خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أن هناك خطة حاليا لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وأضاف مدبولي أنه تم الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي أكد أن الأيام القليلة الماضية شهدت الإفراج عن بضائع بما قيمته نحو 3 مليارات دولار، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال إن البنوك ومكاتب الصرافة، بحسب محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، بدأت في استقبال العديد من المواطنين الذين يقومون بتحويل الدولار والحصول على الجنيه.

وأوضح أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى أشار إلى أن الأيام الماضية شهدت أيضا زيادة في تحويلات الدولار من شركات السياحة إلى الجهاز المصرفي والحصول على الجنيه.

    المصدر :
  • العربية

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