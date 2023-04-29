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رئيس الوزراء المصري: لن نتراجع.. سنمضي قدما في برنامج الخصخصة

منذ 15 دقيقة
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي

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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (السبت 29-4-2023) إن مصر لن تتراجع عن برنامجها لبيع أصول حكومية مضيفا أنها ستفي بالتزاماتها المالية.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن التأخير في بيع حصص في شركات حكومية حتى الآن يرجع لحرص الحكومة على الوصول إلى أفضل عائد من البيع.

واستكمل “نحن نسير قدما في برنامج الأطروحات بقوة ولن نتراجع عنه” مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق مبيعات بقيمة لا تقل عن ملياري دولار قبل نهاية يونيو حزيران.

وفي ديسمبر كانون الأول، توصلت مصر إلى حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا وتعهدت لصندوق النقد الدولي بتقليص مشاركة الحكومة في الاقتصاد والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص.

وتحتاج مصر بشدة لإيرادات الخصخصة بعد سلسلة من الصدمات الاقتصادية. وقد يحدد تقدمها في الإصلاح الاقتصادي ما إن كان بمقدورها الخروج من الأزمة المالية التي كشفت عنها الحرب الأوكرانية ووضع أساس للنمو المستدام.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح حصصا في أكثر من عشر شركات مملوكة للجيش في إطار برنامج الخصخصة.

وأضاف “مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية”.

    المصدر :
  • رويترز

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