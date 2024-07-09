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رئيس الوزراء المصري يعلق على مؤهلات وزير التعليم الجديد

9 - يوليو - 2024
وزير التعليم المصري(الدكتور محمد عبد اللطيف)

وزير التعليم المصري(الدكتور محمد عبد اللطيف)

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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن اختيار الوزراء الجدد تشارك فيه جميع مؤسسات الدولة وتم ترشيح عدد من الوزراء برؤية مختلفة بسوابق خبرات وخاصة معيار الكفاءة وإدارة ملف وزارته.

وأضاف مدبولي أن ما أثير حول شهادة أحد الوزراء سليمة 100% مشيرا إلى أنها ليست مزورة مؤكدا أن الأساس في اختيار الوزراء هو المؤهل العالي إنما الماجستير والدكتوراه أشياء إضافية فقط.

وأكد الدكتور مدبولي أن الأهم من هذا هي القدرة على التعامل مع الملفات الوزارية وهذا هو المستهدف لافتا إلى أن الخبرة العملية شئ مهم جدا خاصة أن الجانب الأكاديمي وحده ليس كافيا وإنما الخبرة العملية مع الجانب الأكاديمي يكمل بعضهم البعض.

وأشار مدبولي إلى أن وزير التربية والتعليم لديه رؤية لإدارة ملف التعليم من مشاكل الفصول والمعلمين والمراكز الموازية لدروس الخصوصية.

وكان وزير التعليم المصري الجديد محمد عبد اللطيف قد علق على الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول حصوله على شهادة دكتوراه وهمية.

ففي تصريحات لقناة “إكسترا نيوز”، قال محمد عبد اللطيف: “كنت مهتما منذ نحو 12 عاما بالتعليم الأونلاين، وأخذت دورات كثيرة في عدة جامعات”، مستطردا: “كان الهدف من دراستي للدكتوراه، هو فهم التعليم الأونلاين، وسافرت أمريكا وأخذت دورات تدريبية في جامعات دولية، مثل هارفارد، وكان الدافع من التعليم الأونلاين، هو الشغف لدي لمعرفته، وليس الهدف منه العمل فقط”.

وأوضح عبد اللطيف أن “تجربة الثانوية العامة هي تجربة قاسية على الجميع طلابا ومعلمين”، مضيفا: “أنا بقالي 25 عاما في العمل التعليمي وعارف ما يمر به الطلاب أثناء الثانوية العامة”.

وأردف: “أنا أكتر واحد عارف وحاسس الضغط اللي بيكون عند ولادي في الثانوية العامة، و25 سنة عايش ده وعارف مشاكل التعليم بصحى من 6 الصبح لحد آخر النهار من أجل أولادنا.

    المصدر :
  • وكالات

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