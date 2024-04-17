رئيس الوزراء الهنغاري يطالب برحيل قيادة الاتحاد الأوروبي

طالب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قيادة الاتحاد الأوروبي بالرحيل وإتاحة الفرصة لقيادات جديدة، مشيراً إلى أن مبدأ “سيادة القانون” في الاتحاد تحول إلى أداة للابتزاز السياسي.

وقال أوربان في مؤتمر صحفي: “لدينا قيادة الاتحاد الأوروبي ببعض المشاريع الكبيرة التي اختارتها بنفسها وبينها “الانتقال الأخضر” وسياسة التنمية المستدامة والهجرة والسياسة العسكرية وسياسة العقوبات، وفشلت كلها. على القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي الرحيل.. نحن بحاجة لزعماء جدد”.

وذكّر أوربان بتصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول أن هنغاريا لن تتلق أي أموال من الاتحاد بسبب سياستها للهجرة ونهج الدولة الاجتماعي.

وأضاف: “مبدأ سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي تحول إلى أداة للابتزاز السياسي”.

وعارضت الحكومة الهنغارية في 10 أبريل الجاري سياسة الاتحاد الأوروبي للهجرة ورفضت دعم اتفاقية الهجرة الجديدة.

ووصف أوربان اتفاقية الهجرة هذه بأنها “مسمار إضافي في نعش الاتحاد الأوروبي”.