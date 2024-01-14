رئيس الوزراء الياباني: الحكومة تعتزم مضاعفة احتياطيات الميزانية

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأحد إن الحكومة تخطط لمضاعفة احتياطيات الميزانية إلى تريليون ين (6.9 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة بهدف مساعدة المتضررين من الزلزال.

وأعلن كيشيدا عن هذه الخطة بعد زيارته للمنطقة الواقعة في شمال غرب اليابان التي ضربها زلزال قوي هذا الشهر.

وتجاوز عدد قتلى الزلزال الذي ضرب اليابان أول أيام العام الجديد مئة شخص، وهو الزلزال الأعلى من حيث عدد القتلى الذي تشهده البلاد منذ ما يقرب من ثماني سنوات.

دمر الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لليابان بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر البنية التحتية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 23 ألف منزل في منطقة هوكوريكو.

واستمر البحث عن ناجين تحت المباني، فيما ينتظر أكثر من 30 ألف شخص تم إجلاؤهم المساعدة، وأعاقت انقطاعات الطرق وغيرها من المشاكل إيصال إمدادات الإغاثة.