رئيس الوزراء الياباني يدعو إلى علاقات بناءة مع الصين

قالت وزارة الخارجية اليابانية، السبت، إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أبلغ نظيره الصيني لي كه تشيانغ أنه يأمل في أن يسعي البلدان إلى تأسيس علاقات “بناءة ومستقرة”.

وذكرت الوزارة في بيان أن لي أشار إلى أهمية العلاقات اليابانية الصينية خلال اجتماع وجيز تم فيه تبادل وجهات النظر بين الجانبين وعُقد على هامش قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حضرتها كذلك كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية في كمبوديا.

وفي كلمته خلال قمة آسيان زائد ثلاثة، أكد كيشيدا موقف اليابان التي تعتبر عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية التي أجرتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة، بما في ذلك إطلاق صواريخ فوق اليابان، تهديدا واضحا وخطيرا للمجتمع الدولي وغير مقبول.

كما دعا إلى التعاون بين الدول من أجل التفكيك الكامل للصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل التي تملكها كوريا الشمالية.

وتعد زيارة كيشيدا إلى كمبوديا المحطة الأولى في جولة تستغرق أسبوعا يزور خلالها إندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين وتايلاند لحضور اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك).

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن كيشيدا يجري الترتيبات النهائية لعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع أبيك في بانكوك.