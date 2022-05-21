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رئيس الوزراء الياباني يصف تصرفات الصين بـ"الأمر الغير مقبول"

21 - مايو - 2022
فوميو كيشيدا

فوميو كيشيدا

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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم السبت إنه يشعر بخيبة أمل إزاء جهود الصين لتطوير مناطق في بحر الصين الشرقي، قائلا إنه هذا أمر “غير مقبول”.

وقال للصحفيين في مدينة كيوتو بغرب البلاد إن الحكومة تقدمت بشكوى ضد الصين عبر القنوات الدبلوماسية.

وأصدرت وزارة الخارجية اليابانية بيانا يوم الجمعة أكدت فيه زيادة الجهود الصينية لتطوير الموارد الطبيعية في بحر الصين الشرقي، بما في ذلك في المناطق الواقعة غربي نقطة الوسط بين اليابان والصين.

ويمثل النزاع على الجزر الصغيرة التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي أحد مصادر التوتر الدائم بين ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم إذ تطالب الصين أيضا بأحقيتها في هذه الجزر والمياه المحيطة بها.

    المصدر :
  • رويترز

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