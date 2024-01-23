سوناك: بريطانيا ستفرض عقوبات جديدة تستهدف تمويل الحوثيين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم الإعلان خلال الأيام القادمة عن عقوبات جديدة تستهدف التمويل المقدم للحوثيين لشن هجمات على السفن في البحر الأحمر.

وشنت قوات أمريكية وبريطانية هجمات جديدة في اليمن أمس الاثنين وضربت موقع تخزين تحت الأرض تابعا للحوثيين بالإضافة إلى قدرات صاروخية ومراقبة تستخدمها الجماعة المتحالفة مع إيران.

وقال سوناك للبرلمان “سنستخدم أقوى الوسائل المتاحة لدينا لقطع الموارد المالية التي يعتمد عليها الحوثيون في تمويل هذه الهجمات”.

وأضاف “نعمل عن كثب مع الولايات المتحدة ونعتزم الإعلان خلال الأيام القادمة عن عقوبات جديدة”.

وتابع أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون سيزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع.