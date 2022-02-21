رئيس ايران يدعو من الدوحة "للتعاون مع دول الخليج".. وأمير قطر يطرح وساطته

أعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في الدوحة، عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم مع طهران.

وقال الشيخ تميم: “تم اليوم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين قطر وإيران”. مضيفًا: “جددنا التأكيد على أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات ومواجهة التحديات، وبحثنا القضايا الإقليمية والدولية التي تهم قطر وإيران، وعلى رأسها أمن واستقرار المنطقة”.

وتابع: “أجدد استعداد دولة قطر لتقديم أي مساعدة ممكنة للتوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف ويضمن أمن واستقرار المنطقة”.

واستطرد مرحبًا بالجماهير الإيرانية التي ستأتي إلى قطر لحضور كأس العالم.

أكمل الأمير القطري: “اطلعت من الرئيس الإيراني على ما وصلت إليه مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي، وقطر تتابع بكل اهتمام سير مفاوضات فيينا لما لهذا الموضوع من تأثير على أمن واستقرار المنطقة”، مضيفا: “نأمل أن يتم التوصل قريبا لاتفاق يرضي كل الأطراف ويضمن حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية”.

من جهته، قال رئيسي: “اتفقنا على أن ننتهز الفرص التي يمتلكها بلدانا لتوسيع نطاق العلاقات بيننا، ونسعى لتوسيع إطار التعاون والعلاقات بيننا وبين دول الخليج”.

وتابع: “هذه الزيارة تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين قطر وإيران”، لافتا إلى أن “دول الإقليم تتعاون من خلال الحوار وإدارة الأزمات”.

وبخصوص الاتفاق النووي، أكد الرئيس الإيراني أنه “يتعين على واشنطن أن تظهر استعدادها لرفع العقوبات”.

وأكمل في سياق آخر: “نتبادل وجهات النظر بالنسبة لمكافحة الإرهاب والوضع في أفغانستان”.

وعن الأزمة اليمنية، اعتبر رئيسي أن الطريقة الوحيدة لحل الأزمة هي وقف ما أسماه “الاحتلال في اليمن”، وضمان الحوار، إذ قال: أعلنت ذلك خلال مراسم تنصيبي، فإنني أمد يدي لدول الإقليم، وخاصة دول الجوار”.

وحطّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد ‏المرافق له، في مطار العاصمة القطرية الدوحة اليوم، حيث كان في استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسفير قطر في إيران محمد بن حمد الهاجري وسفير إيران في قطر حميد رضا دهقاني، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتعد زيارة رئيسي، إلى قطر، أول زيارة له لدولة خليجية منذ توليه منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران 2021.