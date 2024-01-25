رئيس برلمان المجر: لا توجد "ضرورة مُلحة" للتصويت على انضمام السويد إلى الناتو

قال رئيس البرلمان المجري الخميس إنه لا توجد ضرورة مُلحة للموافقة على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي بعدما جعل تصديق تركيا على الطلب بودابست العقبة الأخيرة لإتمام العملية التي استغرقت وقتا.

وصوتت الجمعية العامة بالبرلمان التركي، حيث يتمتع الائتلاف الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان بالأغلبية، لصالح انضمام السويد بواقع 287 صوتا واعتراض 55.

وتقدمت السويد بطلب الانضمام للحلف لأول مرة في عام 2022 لتعزيز أمنها ردا على الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا.

ويتطلب انضمام السويد موافقة رسمية من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 31 دولة ومنها المجر لكن موافقة تركيا كانت تعتبر العقبة الأكبر التي يتعين التغلب عليها.

وقال فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، الذي تربطه علاقات ودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم حرب موسكو على أوكرانيا، أمس الأربعاء 24\1\2024 إنه سيحث المشرعين على الموافقة على انضمام السويد في أقرب فرصة ممكنة.

ورغم أن البرلمان المجري ليس في حالة انعقاد حاليا، فإن حزب المعارضة الاشتراكي قال الأسبوع الماضي إنه سيدعو لعقد جلسة طارئة للموافقة على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وحث ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أوربان أمس الأربعاء 24\1\2024 على التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.