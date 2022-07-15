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رئيس برلمان سريلانكا يوافق على استقالة راجاباكسا

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 15 - يوليو - 2022 8:28 صباحًا
رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا

رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا

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قال رئيس البرلمان في سريلانكا للصحفيين الجمعة إنه قبل خطاب استقالة من الرئيس جوتابايا راجاباكسا، تم التحقق من صحته بعد نقله جوا من سنغافورة في وقت متأخر الخميس.

وأضاف رئيس البرلمان ماهيندا يابا أبيواردينا “من هنا سننتقل إلى تعيين رئيس جديد وفقا للدستور”.

ووصل راجاباكسا إلى سنغافورة بعد توقف في المالديف في أعقاب فراره من سريلانكا وسط موجة من الاضطرابات اجتاحت البلاد التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

أرسل رئيس سريلانكا، جوتابايا راجاباكسا، رسالة استقالة بالبريد الإلكتروني إلى رئيس البرلمان، الخميس.

وقال مصدر مطلع لرويترز، إنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت الرسالة، التي أُرسلت بعد وقت قصير من وصول راجاباكسا إلى سنغافورة، ستُقبل بهذا الشكل نظرا لإرسالها بالبريد الإلكتروني.

    المصدر :
  • رويترز

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