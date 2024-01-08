رئيس بلدية إسطنبول: الانتخابات ستوجه رسالة إلى أردوغان بشأن الديمقراطية

قال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو في مقابلة الاثنين إن انتخابات رئاسة البلدية المقررة في مارس\آذار ستوجه رسالة إلى حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن رغبة الشعب التركي في “الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون”.

وأقر إمام أوغلو (52 عاما) بأن الانتخابات هذه المرة ستكون أصعب من السابقة التي فاز فيها برئاسة البلدية لأول مرة وذلك في عام 2019، لأن أحزاب المعارضة لم تعد متحالفة في مواجهة مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان.

لكن إمام أوغلو، الذي يرأس بلدية أكبر مدينة في تركيا وهو أبرز زعيم للمعارضة على مستوى البلاد، قال لرويترز إنه واثق من أنه سيلحق الهزيمة بمنافسه الذي أعلن حزب العدالة والتنمية ترشيحه أمس الأحد 7\1\2024.

وأضاف إمام أوغلو الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، “نريد أن نرى ونختبر عملية يمكن لهذه المدينة من خلالها إرسال رسائلها إلى (حكومة) تركيا فيما يتعلق بالديمقراطية والعدالة وسيادة القانون”.

وأنهى انتخاب إمام أوغلو رئيسا لبلدية إسطنبول قبل خمس سنوات سيطرة حزب العدالة والتنمية وأسلافه الإسلاميين على المدينة على مدى 25 عاما.