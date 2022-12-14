الانفجارات تهز كييف.. رئيس البلدية: تم إرسال خدمات الطوارئ

قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن انفجارات ضربت منطقة شيفتشينكيفسكي بوسط المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء 14\12\2022.

وأضاف كليتشكو عبر تطبيق تيليجرام “تم إرسال خدمات الطوارئ. التفاصيل لاحقا”.

وفي وقت سابق كشف مسؤول عسكري أميركي كبير، أنّ القوات الروسية اضطرت إلى اللجوء إلى ذخيرة مدفعية عمرها 40 عامًا لأن إمداداتها من الذخائر الجديدة “تتضاءل بسرعة”.

أضاف المسؤول، متحدثًا للصحافيين، أنّ “القوات الروسية تقوم بتحميل الذخيرة، على أمل أن تنطلق أو تنفجر عندما تسقط”، وأوضح: “إننا نقدر، أنه في ظل معدل إطلاق النار الذي تستخدمه روسيا من ذخائرها المدفعية والصاروخية، فيما يتعلق بالذخيرة المدفعية والصواريخ الصالحة للاستخدام بالكامل، فمن المحتمل أن تفعل ذلك حتى أوائل عام 2023”.

كما قال المسؤول إنّ الولايات المتحدة الأميركية، تقدر أن الجيش الروسي “سيكافح لتجديد احتياطه من ذخيرة المدفعية والصواريخ الصالحة للاستخدام بالكامل، وهذا جزء من سبب قيام روسيا بالتواصل مع دول مثل إيران وكوريا الشمالية، لمحاولة الحصول على بعض الذخيرة التي يمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر”.