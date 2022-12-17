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رئيس بلدية كييف: شبكة المترو في المدينة عادت إلى الخدمة

منذ 8 دقائق
مبنى تاريخي متضرّر نتيجة القصف الروسي في كييف عاصمة أوكرانيا (رويترز)

مبنى تاريخي متضرّر نتيجة القصف الروسي في كييف عاصمة أوكرانيا (رويترز)

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قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت 16\12\2022، إن شبكة المترو في المدينة عادت إلى الخدمة، كما أعيد توصيل إمدادات المياه لجميع السكان بعد يوم من الموجة الأخيرة من الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية الحيوية.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخا أمس الجمعة 16\12\2022، في واحدة من أكبر هجماتها منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل طارئ في جميع أنحاء البلاد.

كما ذكر كليتشكو أن التدفئة أعيدت إلى نصف المدينة وعادت الكهرباء إلى ثلثيها.

وكتب على تطبيق تيليجرام “لكن يجري تطبيق الانقطاعات الدورية في حالات الطوارئ لأن عجز الكهرباء كبير”.

وحذر كليتشكو من تصور “نهاية العالم” للعاصمة الأوكرانية في وقت سابق هذا الشهر إذا استمرت الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية، لكنه قال أيضا إنه لا توجد حاجة بعد لإجلاء الناس.

وقال لرويترز في السابع من ديسمبر كانون الاول “نحارب ونبذل كل ما في وسعنا للتأكد من عدم حدوث ذلك”.

    المصدر :
  • رويترز

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