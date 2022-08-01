رئيس بلغاريا يدعو لانتخابات برلمانية مبكرة

حدد الرئيس البلغاري رومين راديف في قرار أصدره اليوم الاثنين الثاني من أكتوبر تشرين الأول موعدا لإجراء رابع انتخابات برلمانية خلال أقل من عامين بعد انهيار حكومة الإصلاحي كيريل بيتكوف الائتلافية في يونيو حزيران.

وعين راديف أيضا وزير العمل السابق جلاب دونيف رئيسا لحكومة تسيير أعمال يبدأ عملها غدا لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات. وقال مكتب راديف في بيان إنه سيحدد أولويات حكومة تسيير الأعمال غدا الثلاثاء.

وتواجه بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي، تضخما متصاعدا ومشاكل في إمدادات الغاز الطبيعي وتأثيرات أخرى للحرب في أوكرانيا.

ويُعتبر تعيين دونيف (55 عاما)، وهو مستشار رئاسي للسياسات الاجتماعية، إشارة إلى أن حماية الأسر من أسعار الطاقة والأغذية المتصاعدة ستكون أولوية لحكومة تسيير الأعمال.

ويمكن أن يشمل ذلك بذل جهود لاستئناف واردات الغاز الروسية وكذلك إصلاح العلاقات الدبلوماسية الني تصدعت مع موسكو في ظل حكومة بيتكوف.

وطرد بيتكوف 70 دبلوماسيا روسيا لمخاوف من ضلوعهم في عمليات تجسس، ورفض سداد فواتير الغاز الروسي بالروبل مما دفع موسكو إلى وقف صادرات الغاز للدولة التي تعتمد بالكامل تقريبا على الغاز الروسي.