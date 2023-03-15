رئيس بنك كريدي سويس: المساعدة الحكومية "غير مطروحة"

نقلت وكالة بلومبرج، الأربعاء، عن أكسيل ليمان، رئيس بنك كريدي سويس، استبعاده اللجوء لمساعدة الدولة قائلا إنها “غير مطروحة” للبنك الذي يسعى للتعافي من سلسلة فضائح قوضت ثقة المستثمرين والعملاء.

ونقل تقرير بلومبرج عن ليمان قوله أيضا في كلمة بمؤتمر القطاع المالي بالمملكة العربية السعودية إنه ليس من الدقة مقارنة مشكلات كريدي سويس مع الانهيار الأخير لبنك سيليكون فالي لا سيما وإن البنكين يخضعان للوائح مختلفة.

وتأتي تصريحات ليمان في الوقت الذي قال فيه البنك الوطني السعودي، أكبر حامل أسهم في كريدي سويس، إنه لن يشتري أسهما أخرى في البنك السويسري لأسباب تتعلق باللوائح.

وتوقف تداول أسهم البنك السويسري في وقت متأخر من الصباح مع هبوط قيمتها 20 بالمئة لمستوى قياسي جديد، بعد أن هبطت في وقت سابق من الأسبوع في إطار تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي.

منجانبه، قال عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، صاحب أكبر حصة أسهم في مجموعة كريدي سويس، الأربعاء إن البنك لن يشتري مزيدا من الأسهم في البنك السويسري لأسباب تنظيمية.

وقال الخضيري خلال مقابلة مع رويترز “لا يمكننا لأننا سنزيد على عشرة بالمئة. إنها مسألة تنظيمية”. ويمتلك البنك السعودي حصة مقدارها 9.88 بالمئة من أسهم كريدي سويس، بحسب بيانات رفينيتيف.

وتوقف التداول على أسهم البنك السويسري في أواخر جلسة التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، إذ هبطت الأسهم بنسبة 20 بالمئة لتسجل مستويات متدنية جديدة، وكانت الأسهم قد تأثرت في وقت سابق هذا الأسبوع بتداعيات في السوق جراء إفلاس بنك سيليكون فالي.

ويسعى البنك، وهو ثاني أكبر البنوك السويسرية، إلى التعافي من سلسلة من الفضائح التي قوضت ثقة المستهلكين والعملاء. وزاد حجم خروج أموال العملاء من البنك في الربع الأخير إلى 110 مليار فرنك سويسري (120 مليار دولار).

وقال الخضيري إن البنك الأهلي السعودي راض عن خطة التحول المالي للمجموعة ولا يعتقد أن البنك السويسري سيحتاج إلى سيولة إضافية، لكنه وصف استثمار بنكه بأنه استثمار مبني على الفرص ولا يعتمد على الوقت. وأضاف أن البنك السعودي سيخرج من البنك السويسي حينما تحقق الأسهم قيمة مناسبة.

وعند الساعة 1046 بتوقيت جرينتش، كان يجري تداول أسهم كريدي سويس بانخفاض قدره 20 بالمئة عند 1.7840 فرنك سويسري للسهم.