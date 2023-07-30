الأحد 12 محرم 1445 ﻫ - 30 يوليو 2023 |
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رئيس تشاد يتطوع للحديث مع القادة العسكريين في النيجر

منذ 11 دقيقة
الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي

الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي

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ذكر مصدران بالرئاسة النيجيرية، الأحد، إن الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي تطوع للتحدث إلى القادة العسكريين في النيجر وتقديم تقرير إلى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

والتقى ديبي مع تينوبو على هامش قمة طارئة للإيكواس في العاصمة النيجيرية أبوجا.

وقال مصدر رئاسي لرويترز “تطوع رئيس تشاد في الاجتماع الثنائي بالذهاب والتحدث مع المجلس العسكري في النيجر وتقديم تقرير”.

تعليق كافة المساعدات

أتى هذا بعدما قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” في الغرب، تعليق كافة الأنشطة التجارية والمساعدات المقدمة إلى النيجر.

وفرض قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” خلال قمتهم الطارئة، الأحد، عقوبات مالية وحظر سفر على قادة النيجر العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم.

    المصدر :
  • رويترز

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