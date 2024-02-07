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رئيس تشيلي السابق بينيرا يلقى حتفه في سقوط طائرة هليكوبتر

منذ 24 ثانية
الرئيس التشيلي السابق سيباستيان بينيرا

الرئيس التشيلي السابق سيباستيان بينيرا

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قالت الحكومة ومكتب الرئيس التشيلي السابق سيباستيان بينيرا إنه توفي في حادث سقوط طائرة هليكوبتر في جنوب البلاد (الثلاثاء 6-2-2024).

وأكدت وزيرة الداخلية كارولينا توها وفاة بينيرا (74 عاما) الذي تولى الرئاسة لفترتين من 2010 وحتى 2014، ومن 2018 وحتى 2022.

وذكرت الوزيرة أن ثلاثة ركاب نجوا في الحادث الذي وقع ببلدة لاجو رانكو مضيفة أن جثة الرئيس السابق انُتشل من الموقع.

وحقق رجل الأعمال الذي تحول للسياسة نموا اقتصاديا سريعا وانخفاضا كبيرا في البطالة خلال فترة رئاسته الأولى بين عامي 2010 و2014، في وقت واجه فيه العديد من شركاء تشيلي التجاريين وجيرانها تباطؤا حادا في النمو.

واتسمت فترة رئاسته الثانية باحتجاجات عنيفة على عدم المساواة أدت إلى اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان، وانتهت بتعهد الحكومة بصياغة دستور جديد.

    المصدر :
  • رويترز

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