رئيس تشيلي يتسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي

تسلم رئيس تشيلي جابرييل بوريتش أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد، الجمعة، بعد أسبوعين من خلاف دبلوماسي إثر تأجيل المراسم بسبب وفاة شاب فلسطيني.

وكان من المقرر في البداية أن يحضر السفير الإسرائيلي جيل أرزيلي المراسم في 15 سبتمبر أيلول، ولكن حدث التأجيل في نفس اليوم في خطوة وصفتها وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنها “غير مسبوقة”.

وتفاقمت حدة خلاف دبلوماسي بين إسرائيل وتشيلي، بعدما أجل رئيس تشيلي قبول أوراق اعتماد سفير إسرائيل الجديد.

وجاء تأجيل قبول سفير إسرائيل الجديد لدى سانتياجو بسبب مقتل فتى فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وفق رويترز.

وردا على ذلك، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفير تشيلي، خورخي كارفاخال من أجل تقديم ما وصفته بتوبيخ في اجتماع قالت إنه “سيتم توضيح رد إسرائيل” خلاله.

وبدأ الخلاف، عندما أبلغت وزيرة الخارجية التشيلية أنطونيا أوريجولا، السفير الإسرائيلي المعين حديثا، جيل أرتزيالي، بأن الرئيس جابرييل بوريك أرجأ اجتماعا لقبول أوراق اعتماده حتى أكتوبر/ تشرين الأول.