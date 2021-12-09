رئيس تشيلي يوقع قانونا حول شرعنة زواج المثليين

وقع الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا قانونا حول شرعنة زواج المثليين في البلاد، وذلك بعد مصادقة الكونغرس عليه.

وقال بينييرا خلال مراسم توقيع القانون في قصر “لا مونيدا” الحكومي، اليوم الخميس، إن القانون “يضع جميع علاقات الحب بين الشخصين على المستوى المتساوي”.

وأضاف بينييرا أنه سيكون بإمكان الجميع عقد الزواج وتشكيل عائلات بغض النظر عن ميولهم الجنسية، وهم سيتمتعون بالحماية القانونية التي يحتاجونها.

وحضر المراسم عدد من نشطاء حقوق المثليين وممثلي المجتمع المدني والمشرعين والمسؤولين.

وكان الكونغرس في تشيلي قد صادق على القانون يوم الثلاثاء، في خطوة يراها كثيرون تاريخية بالنسبة للبلد الكاثوليكي المحافظ.