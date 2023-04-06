رئيس تونس‭ ‬يرفض "إملاءات" صندوق النقد

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إن “إملااءات” المقرضين غير مقبولة وإن خفض الدعم أدى إلى احتجاجات سقط فيها قتلى في تونس سابقا، مضيفا أن “السلم الأهلي ليس لعبة”.

جاء تصريحات سعيد ردا على سؤال حول إمكانية توقيعه على اتفاق محتمل مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف سعيد في تصريحاته للصحفيين أنه بدلا عن ذلك يجب أن “يعول التونسيون على أنفسهم”، في أوضح إشارة على رفضه لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويمثل قرض صندوق النقد طوق نجاة لتونس لتجنب سيناريوهات تخلفها عن توريد المواد الأساسية أو سداد ديونها بشكل طبيعي، وبالتالي الذهاب إلى نادي باريس لإعادة جدولة ديونها، وفق سعيدان، الذي يشدد على ضرورة القيام بإصلاحات عاجلة لمواجهة الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة.