رئيس تونس يقيل وزير الشؤون الدينية بعد وفاة وفقدان عشرات في موسم الحج

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي عقب موجة انتقادات واسعة عقب وفاة وفقدان عشرات‭‭ ‬‬من التونسيين في موسم الجح هذا العام.

وتوفي ما لا يقل عن 49 حاجاً تونسيا بسبب الحرارة الشديدة بينما لا تزال عائلات تبحث عن أقارب مفقودين حتى الآن.

وتسببت وفاة العشرات في موجة غضب شديدة بين التونسيين خاصة في أعقاب نشر صفحة الوزارة مئات صور للوزير وهو يلتقط صورا ذاتية (سيلفي) مع الحجاج بينما تعاني العائلات التونسية أوقاتا صعبة.

وفي السياق، قال جميل أبو العينين، المشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بوزارة الصحة السعودية، إن السلطات لم تلحظ أي وفيات غير عادية بين الحجاج الذين أدّوا فريضة الحج هذا العام، وسط درجات حرارة مرتفعة للغاية.

وأضاف أبو العينين -في تصريحات لوكالة رويترز- “لم نلاحظ، ولله الحمد، أي شيء غير طبيعي أو انحراف عن الأعداد الطبيعية للحالات المرضية والوفيات”.

وتابع “وفرت الوزارة الرعاية الصحية لأكثر من 2700 حاج حتى الآن على صلة بارتفاع درجات الحرارة”.

وفي وقت سابق، قال التلفزيون السعودي إن الحجاج واجهوا خلال أداء مناسك الحج الموسم الحالي درجات حرارة شديدة الارتفاع وصلت في الظل إلى 51.8 درجة مئوية، مما تسبب في وفاة عشرات الحجاج.

ومع اختتام الحجاج للمناسك، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية -الأربعاء السابق- بأن الحصيلة الإجمالية للوفيات خلال الموسم الحالي ارتفعت إلى أكثر من 900 شخص، غالبيتهم مصريون، ومعظمهم لأسباب مرتبطة بالحر، وأضافت أن كثيرين لا يزالون يبحثون عن أقربائهم وأصدقائهم المفقودين.