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رئيس جنوب أفريقيا: القارة تتطلع إلى بريكس لدفع التنمية

منذ 58 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2023 1:45 مساءً
سيريل رامابوسا

سيريل رامابوسا

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قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الخميس، خلال قمة دول بريكس في جوهانسبرج إن الدول الأفريقية تتطلع إلى المجموعة لمساعدتها في البنية التحتية والتنمية.

تعتزم دول مجموعة بريكس للأسواق الناشئة الكبرى دعوة السعودية للانضمام إليها، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز الخميس نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثات.

وذكر التقرير أن زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وهي الدول التي تشكل مجموعة بريكس، اتفقوا على توسيع المجموعة، وسيكون هذا أول توسع منذ عام 2010.

وأضاف التقرير أن مصر أيضا يجري دعوتها للانضمام إلى المجموعة إلى جانب دول أخرى في الشرق الأوسط.

    المصدر :
  • رويترز

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