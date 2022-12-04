رئيس جنوب أفريقيا: تقرير مستقبلي متروك للحزب الحاكم

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الأحد، إن تقرير مستقبله متروك للجنة التنفيذية الوطنية للحزب الحاكم في خضم اتهامه بسوء السلوك.

ويكافح رامابوسا، الذي سيحضر اجتماع اللجنة المقرر عقده غدا الاثنين، من أجل إنقاذ مستقبله السياسي بعدما وجدت لجنة خبراء أنه قد يكون حنث بيمين الرئاسة فيما يتعلق بملايين الدولارات التي يُعتقد أنها وجدت في مزرعة الحيوانات التي يمتلكها.

ونفى رامابوسا ارتكابه أي مخالفة ولم تُوجه له أي اتهامات بارتكاب أي جريمة.

وتكاتف أنصار الرئيس حوله وقال متحدث باسمه أمس السبت إنه لن يستقيل.

وتجتمع لجنة العمل الوطنية التابعة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جوهانسبرج اليوم الأحد لبحث تقرير لجنة الخبراء.

وقال رامابوسا إنه لن يشارك في هذه الاجتماعات.

وتابع “نُحيت من اجتماع (لجنة العمل الوطنية) لأنهم سيبحثون تقرير لجنة الخبراء، ومن الأفضل دوما حينما تؤثر… المسألة على أحدهم بشكل شخصي فينبغي بحثها في غيابه”.

وأضاف “الأمر متروك للجنة التنفيذية، التي أنا مسؤول أمامها، لاتخاذ أي قرار (تراه مناسبا)”.