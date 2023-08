رئيس حكومة باكستان: إنقاذ جميع الأطفال في تلفريك تعطل بهم

أعلن أنوار الحق كاكار، رئيس حكومة تصريف الأعمال في باكستان، على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، إنقاذ جميع الأطفال الذين كانوا على متن تلفريك تعطل بهم.

وكان مسؤولون أفادوا سابقا بأن الطلاب علقوا في التلفريك منذ الساعة السابعة صباحا “02:00 بتوقيت غرينتش” عندما كانوا متجهين إلى المدرسة في منطقة جبلية نائية في باتاجرام، على بعد 200 كيلومتر تقريبا شمالي إسلام أباد.

ولفت مظفر خان، وهو مسؤول إداري بمنطقة باتاجرام، إلى أن هناك سبعة طلاب ومعلما واحدا على متن العربة، على خلاف ما أبُلغ عنه سابقا بوجود ستة طلاب ومعلمين اثنين.

فيما أوضحت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث في بيان أن العربة تعطلت قبل أن ترسل السلطات طائرتي هليكوبتر عسكريتين، لتنفيذ عملية إنقاذ بعد أن باءت محاولات إصلاح العطل بالفشل.

4 Children have now been rescued from the Cable car at #Battagram, the rescue operation is still ongoing, this is a joint rescue operation conducted by Army aviation and Pak Air Force helicopters @OfficialDGISPR #SSG #ISPR pic.twitter.com/baSy3SlVLw

— Pakistan Armed Forces News 🇵🇰 (@PakistanFauj) August 22, 2023