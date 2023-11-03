الجمعة 19 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 3 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس دولة الإمارات ورئيس وزراء الهند يبحثان هاتفياً تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2023 8:19 مساءً
الإمارات والهند

الإمارات والهند

A A A
طباعة المقال

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتداعياتها على المنطقة إثر استمرار التصعيد العسكري.

وبحث الشيخ محمد بن زايد ورئيس وزراء الهند ضرورة التحرك الدبلوماسي العاجل للدفع باتجاه مسار واضح لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام الذي يضمن الحفاظ على استقرار المنطقة وأمنها وسلمها، ويجنبها اتساع دائرة العنف، ومزيدا من الأزمات، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد الشيخ محمد بن زايد في هذا السياق أولوية تكثيف الجهود للعمل على وقف تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين في غزة وحماية أرواحهم..بجانب ضمان سرعة إيصال المساعدات الإغاثية إليهم وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بدورها في هذا الشأن.

وتطرق الطرفان خلال الاتصال إلى مختلف أوجه التعاون والعمل المشترك الذي يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دفع التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين.

    المزيد من أخبار العالم

    علم بريطانيا
    بريطانيا تدين مشرعا بارتكاب جريمة كراهية
    الأسهم الأوروبية
    قطاع العقارات يقود الأسهم الأوروبية إلى أكبر مكاسب أسبوعية
    فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة أميركية شرقي سوريا

    الأكثر قراءة

    الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
    نصر الله يوجه رسالة وتحذير بشأن غزة.. وهذا فحواها
    جورجيا ميلوني
    مكالمة هاتفية تفضح المستور.. رئيسة وزراء ايطاليا تقع في فخ من العيار الثقيل
    قنابل مضيئة فوق مناطق في جنوب لبنان
    تطورات دمويّة في الجنوب.. القصف الإسرائيلي يتسبّب بسقوط شهداء وجرحى