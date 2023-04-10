رئيس دونيتسك الموالي لروسيا: 75% من باخموت تحت سيطرتنا

لاتزال المعارك مشتعلة في باخموت الاوكرانية في وقت أكد رئيس دونيتسك الموالي لروسيا، دنيس بوشيلين، ان من المبكر الحديث عن السيطرة الكاملة على المدينة بينما اعلن في وقت سابق عن أن 75% من باخموت تحت سيطرة قواته.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين 10\4\2023 قام بوشيلين بزيارة إلى وسط باخموت التي تتركز فيها المعارك منذ أشهر في شرق أوكرانيا، وحيث يحرز الروس تقدماً، على ما أظهر مقطع فيديو نُشر الاثنين.

فقد ظهر بوشلين في هذا المقطع الذي قام بنشره على تلغرام، مرتديا زيا عسكريا وسط ساحة مغطاة بالركام يبدو أنها ساحة الحرية في وسط باخموت.

وقال في هذا المقطع القصير غير المؤرخ “إليكم أرتيوموفسك (الاسم الروسي لباخموت) التي يجري تحريرها على يد (المجموعة الروسية) فاغنر. لم تسلم المدينة من العدو، ولا سكانها، إنه يدفع بهم في مفرمة اللحم”.

وفي الأيام الأخيرة، يبدو أن القوات الأوكرانية فقدت أجزاء في وسط المدينة التي زارها في الأيام الأخيرة عدد من مراسلي الحرب الروس الذين أظهرت تقاريرهم دمار المدينة.

وأصبحت مدينة باخموت التي كان عدد سكانها 70 ألفا قبل الحرب، رمزا للقتال بين الروس والأوكرانيين من أجل السيطرة على منطقة دونباس الصناعية، بسبب طول المعركة والخسائر الفادحة التي يتكبّدها كلا الطرفين.

فيما تقدمت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة باتجاه شمال باخموت وجنوبها، وقطعت الكثير من طرق الإمداد الأوكرانية وسيطرت على الجزء الشرقي منها. في الأيام الأخيرة، يبدو أنها تتقدم في وسطها، مما أثار مرة أخرى تكهنات بشأن انسحاب أوكراني قريب.

من جانبه، أكتفى الجيش الأوكراني بالقول إنه “في قطاع باخموت يواصل العدو عملياته الهجومية …والمعارك الشرسة مستمرة”.

وأشار إلى أن القوات الروسية تواصل شن هجماتها المتكررة على مدينتين أخريين في الشرق هما مارينكا وأفدييفكا اللتان يسعى الكرملين للاستيلاء عليهما منذ شهور.

يشار إلى أن الهجوم الروسي على باخموت، وهي مدينة صغيرة في إقليم دونيتسك، شكل محور أكبر معركة في الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير 2022.