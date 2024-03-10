رئيس رواندا يحصل على تأييد الحزب الحاكم للترشح لولاية أخرى

حصل الرئيس الرواندي بول كاجامي (السبت 9-3-2024) على تأييد الحزب الحاكم للترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يوليو تموز، مما قد يمدد حكمه في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا إلى ثلاثة عقود‭ ‬تقريبا.

ويتولى كاجامي منصب الرئيس منذ عام 2000 لكنه يسيطر فعليا على البلاد منذ أن زحفت قوات متمردة تابعة له إلى كيجالي في عام 1994 لإنهاء إبادة جماعية.

وفي اجتماع ضم كبار مسؤولي حزب الجبهة الوطنية الرواندية الحاكم في العاصمة كيجالي، حصل كاجامي على تأييد 99.1 بالمئة من الأصوات.

وقال كاجامي بعد أن حصل على تأييد الحزب “أوافق على تحمل العبء الذي عهدتم به إلي”. وسيختار الناخبون رئيسهم المقبل لفترة تستمر خمس سنوات في 15 يوليو تموز.