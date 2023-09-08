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رئيس زامبيا سيزور الصين في 10 سبتمبر

منذ 50 دقيقة
هاكيندي هيشيليما

هاكيندي هيشيليما

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قالت وزارة الخارجية الصينية الجمعة إن هاكيندي هيشيليما رئيس زامبيا سيزور البلاد اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وذكرت الوزارة أن زيارة هيشيليما إلى الصين ستبدأ في العاشر من سبتمبر أيلول وتنتهي في السادس عشر.

وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم الوزارة في إفادة دورية الجمعة “في أثناء زيارة الرئيس هيشيليما… سيجري رئيسا الدولتين مباحثات ويحضران مراسم توقيع وثائق للتعاون”.

وذكرت وزارة الخارجية في زامبيا إن هيشيليما والرئيس الصيني شي جين بينغ سيوقعان عدة اتفاقيات ثنائية، تشمل التعاون والاستثمار الاقتصادي كما سيناقشان الاستثمار الصيني في زامبيا في مجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية.

إن حوالي ثلثي ديون زامبيا البالغة 6.3 مليار دولار والتي تخضع لعملية إعادة الهيكلة مع دائنيها الرسميين مستحقة لبنك التصدير والاستيراد الصيني، مما يؤكد أهمية دعم بكين للاتفاق الذي تم التوصل إليه في يونيو جزيران والذي يتيح تخفيف عبء الديون.

    المصدر :
  • رويترز

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