رئيس زيمبابوي: من يشككون في نتائج الانتخابات يمكنهم اللجوء للمحاكم

اقترح رئيس زيمبابوي الفائز بفترة رئاسية ثانية إمرسون منانجاجوا اليوم الأحد على من يشككون في نتائج الانتخابات، التي أُجريت الأسبوع الماضي، اللجوء للمحاكم وذلك بعد أن قال زعيم للمعارضة إن التصويت شهد “تزويرا فجا”.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في زيمبابوي أمس السبت فوز منانجاجوا (80 عاما) في الانتخابات بعد حصوله على 52.6 بالمئة من الأصوات مقابل 44 بالمئة لمنافسه الرئيسي نلسون شاميسا من تحالف المواطنين من أجل التغيير المعارض.

وتولى منانجاجوا السلطة خلفا لروبرت موجابي بعد انقلاب عسكري عام 2017. واتسمت فترة ولايته الأولى بارتفاع التضخم وشح العملة وارتفاع معدلات البطالة.

ورحب منانجاجوا بنتيجة الانتخابات.

وقال في مقر الرئاسة اليوم الأحد، وسط تواجد مكثف للشرطة في أجزاء من العاصمة، “لقد تنافست معهم وأشعر بالسعادة بعد فوزي بسباق‭‭ ‬‬الرئاسة”.

وتابع “يعرف أولئك الذين يشعرون أن السباق لم يجر على النحو الصحيح إلى أين يمكن أن يذهبوا”.

وقال شاميسا على منصة إكس، تويتر سابقا، “إنها عملية تزوير صارخة وفجة”.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المعارضة ستلجأ للمحاكم للطعن في نتائج الانتخابات، إذ من المعروف أن القضاة هناك يقفون في صف الحزب الحاكم.